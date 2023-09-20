Harta Karun Baru Ditemukan di Papua, Begini Bentuknya

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mengenai Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia.

Di mana baru-baru ini, pemerintah menemukan harta karun berupa minyak dan gas bumi (migas) dengan jumlah potensi mencapai 27 miliar barel.

"Kita lihat kemarin kita temukan lagi potensi 27 miliar krud oil potential di Warim, Papua," katanya.

Luhut menjelaskan kalau potensi minyak dan gas bumi juga ada di wilayah Aceh yakni di Blok Andaman dengan perkiraan potensi 24 TFF gas, dan juga di Blok Masela.

Dengan potensial minyak dan gas bumi di Indonesia ini, Luhut meminta kepada masyarakat Indonesia untuk selalu percaya bahwa Indonesia adalah negara yang hebat.

Menurut Luhut, dengan potensi kekayaan SDA ini dapat menjadikan Indonesia memiliki pendapatan yang cukup tinggi.