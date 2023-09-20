Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Karun Baru Ditemukan di Papua, Begini Bentuknya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:06 WIB
Harta Karun Baru Ditemukan di Papua, Begini Bentuknya
Ditemukan Harta Karun RI di Papua. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mengenai Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia.

Di mana baru-baru ini, pemerintah menemukan harta karun berupa minyak dan gas bumi (migas) dengan jumlah potensi mencapai 27 miliar barel.

"Kita lihat kemarin kita temukan lagi potensi 27 miliar krud oil potential di Warim, Papua," katanya.

Luhut menjelaskan kalau potensi minyak dan gas bumi juga ada di wilayah Aceh yakni di Blok Andaman dengan perkiraan potensi 24 TFF gas, dan juga di Blok Masela.

Dengan potensial minyak dan gas bumi di Indonesia ini, Luhut meminta kepada masyarakat Indonesia untuk selalu percaya bahwa Indonesia adalah negara yang hebat.

Menurut Luhut, dengan potensi kekayaan SDA ini dapat menjadikan Indonesia memiliki pendapatan yang cukup tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225/luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106/luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790/luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777/luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement