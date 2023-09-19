Luhut Ungkap Indonesia Temukan Harta Karun Baru di Papua

Menko Luhut Binsar Pandjaitan ungkap Indonesia temukan harta karun baru di Papua. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia sangat kaya sumber daya alam (SDA).

Bahkan dia menyebut baru-baru ini pemerintah Indonesia menemukan harta karun berupa minyak dan gas bumi (migas) dengan jumlah potensi mencapai 27 miliar barel.

"Kita lihat kemarin kita temukan lagi potensi 27 miliar krud oil potential di Warim, Papua," katanya dalam acara acara Marine Spatial Planning Services Expo (MSPS) 2023 di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Luhut menjelaskan kalau potensi minyak dan gas bumi juga ada di wilayah Aceh yakni di Blok Andaman dengan perkiraan potensi 24 TFF gas. Kemudian juga di Blok Masela.

Dengan banyaknya potensial minyak dan gas bumi di Indonesia, Luhut meminta kepada masyarakat Indonesia selalu percaya bahwa negaranya ini hebat.