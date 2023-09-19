Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ungkap Indonesia Temukan Harta Karun Baru di Papua

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |14:48 WIB
Luhut Ungkap Indonesia Temukan Harta Karun Baru di Papua
Menko Luhut Binsar Pandjaitan ungkap Indonesia temukan harta karun baru di Papua. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia sangat kaya sumber daya alam (SDA).

Bahkan dia menyebut baru-baru ini pemerintah Indonesia menemukan harta karun berupa minyak dan gas bumi (migas) dengan jumlah potensi mencapai 27 miliar barel.

 BACA JUGA:

"Kita lihat kemarin kita temukan lagi potensi 27 miliar krud oil potential di Warim, Papua," katanya dalam acara acara Marine Spatial Planning Services Expo (MSPS) 2023 di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Luhut menjelaskan kalau potensi minyak dan gas bumi juga ada di wilayah Aceh yakni di Blok Andaman dengan perkiraan potensi 24 TFF gas. Kemudian juga di Blok Masela.

 BACA JUGA:

Dengan banyaknya potensial minyak dan gas bumi di Indonesia, Luhut meminta kepada masyarakat Indonesia selalu percaya bahwa negaranya ini hebat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192098/migas-hjK3_large.jpg
Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190991/migas-kpex_large.jpg
RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190383/migas-JQzc_large.jpg
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Mature
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189172/migas_ri-NIVS_large.jpg
Kementerian ESDM Ingatkan soal Manajemen Risiko di Sektor Bisnis Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188070/migas-sQY0_large.jpg
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement