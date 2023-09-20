Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berpotensi Kebakaran, Warga Tinggal Sekitar Bandara Diminta Tak Bakar Sampah

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:44 WIB
Berpotensi Kebakaran, Warga Tinggal Sekitar Bandara Diminta Tak Bakar Sampah
Warga sekitar bandara diimbau tak bakar sampah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di dekat bandara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

Di mana baik yang diakibatkan oleh musim kemarau dan angin kencang atau pun kecerobohan beberapa orang yang tidak memikirkan bahaya dan dampaknya.

 BACA JUGA:

Musim kemarau dan angin kencang dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki lahan kosong di sekitar area bandara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengatakan beberapa kejadian kebakaran yang belakangan ini terjadi baik secara alami maupun disengaja oleh oknum atau masyarakat tidak mengetahui bahayanya membakar sampah atau lahan di sekitar area bandara.

 BACA JUGA:

"Oleh karena itu, seluruh pihak perlu mengambil langkah-langkah pencegahan guna menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597/bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260/bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement