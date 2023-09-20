Berpotensi Kebakaran, Warga Tinggal Sekitar Bandara Diminta Tak Bakar Sampah

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di dekat bandara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

Di mana baik yang diakibatkan oleh musim kemarau dan angin kencang atau pun kecerobohan beberapa orang yang tidak memikirkan bahaya dan dampaknya.

BACA JUGA:

Musim kemarau dan angin kencang dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki lahan kosong di sekitar area bandara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengatakan beberapa kejadian kebakaran yang belakangan ini terjadi baik secara alami maupun disengaja oleh oknum atau masyarakat tidak mengetahui bahayanya membakar sampah atau lahan di sekitar area bandara.

BACA JUGA:

"Oleh karena itu, seluruh pihak perlu mengambil langkah-langkah pencegahan guna menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).