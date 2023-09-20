Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Dibuka Hari Ini, Yuk Ikuti Tryout CPNS 2023 Gratis di Okezone

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:48 WIB
Pendaftaran Dibuka Hari Ini, Yuk Ikuti Tryout CPNS 2023 Gratis di Okezone
JAKARTA - Okezone menggelar Tryout Okezone Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2023.

Pendaftaran seleksi CPNS 2023 sudah dibuka hari ini, Rabu (20/9/2023).

Okezone menggelar Tryout CPNS 2023 dalam rangka persiapan seleksi CASN 2023 yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK.

Bagi kalian yang ingin mengikuti tryout CPNS 2023 di Okezone dapat mengakses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com

Tryout CPNS 2023 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon peserta dalam mengikuti seleksi CPNS 2023.

Dalam seleksi CASN 2023, pemerintah membuka 572.496 formasi. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

