Link Pendaftaran CPNS 2023 hingga Cara Login dan Daftarnya

, Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:27 WIB

JAKARTA - Link pendaftaran seleksi CPNS 2023 yang dibuka hari ini, Rabu (20/9/2023).

Bagi para pelamar diminta untuk membaca dengan lengkap keterangan jabatan dan formasi yang tersedia di portal pendaftaran melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN).

Hal itu agar pelamar dapat mengetahui terkait rincian jabatan yang akan dipilih.

Berikut ini dirangkum Okezone, cara pendaftaran CPNS 2023:

1. Siapkan dokumen - dokumen penting yang menjadi persyaratan administrasi.

2. Membuka laman https://sscasn.bkn.go.id

3. Daftar untuk membuat akun SSCASN

4. Isi Formulir pendaftaran CPNS dan PPPK 202E

5. Verifikasi semua data dan dokumen yang telah kita upload.

6. Klik ‘lanjutkan’ dan jangan lupa pastikan data yang Anda masukan sudah benar dan lengkap.

7. Pilih ‘proses pendaftaran akun’ dan tunggu hingga muncul konfirmasi.