HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Pendaftaran CPNS 2023 hingga Cara Login dan Daftarnya

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:27 WIB
Link Pendaftaran CPNS 2023 hingga Cara Login dan Daftarnya
Link pendaftaran CPNS 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link pendaftaran seleksi CPNS 2023 yang dibuka hari ini, Rabu (20/9/2023).

Bagi para pelamar diminta untuk membaca dengan lengkap keterangan jabatan dan formasi yang tersedia di portal pendaftaran melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN).

 BACA JUGA:

Hal itu agar pelamar dapat mengetahui terkait rincian jabatan yang akan dipilih.

Berikut ini dirangkum Okezone, cara pendaftaran CPNS 2023:

 BACA JUGA:

1. Siapkan dokumen - dokumen penting yang menjadi persyaratan administrasi.

2. Membuka laman https://sscasn.bkn.go.id

3. Daftar untuk membuat akun SSCASN

4. Isi Formulir pendaftaran CPNS dan PPPK 202E

 BACA JUGA:

5. Verifikasi semua data dan dokumen yang telah kita upload.

6. Klik ‘lanjutkan’ dan jangan lupa pastikan data yang Anda masukan sudah benar dan lengkap.

7. Pilih ‘proses pendaftaran akun’ dan tunggu hingga muncul konfirmasi.

