HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditjen Pajak Pastikan Pemeriksaan Tidak Subjektif

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:30 WIB
Ditjen Pajak Pastikan Pemeriksaan Tidak Subjektif
Ditjen pajak pastikan pemeriksaan tidak subjektif (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pemeriksaan pajak tidak didasarkan pada alasan subjektif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan pihaknya dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Melansir Antara, Rabu (20/9/2023), Dwi menjelaskan DJP melakukan pemeriksaan terhadap dua hal. Pertama, wajib pajak (WP) mengajukan permohonan pengembalian pajak (restitusi). Kedua, pengujian kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis risiko berdasarkan data pihak ketiga yang diterima oleh DJP (Compliance Risk Management/CRM).

CRM merupakan suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara terstruktur, metodis, dan objektif untuk memetakan profil wajib pajak berbasis risiko kepatuhan.

Proses tersebut meliputi tahapan kegiatan persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko dengan menentukan pilihan perlakuan (treatment), serta pengawasan dan evaluasi atas risiko kepatuhan.

Dengan proses itu, Dwi memastikan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP tidak didasarkan pada alasan subjektif tertentu.

Selain itu, Dwi melanjutkan, DJP menyampaikan imbauan terlebih dahulu kepada wajib pajak sebelum melakukan pemeriksaan. Imbauan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Kemenkeu ditjen ditjen pajak Pajak
