72,5% dari Target, Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp1.246,7 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengantongi penerimaan pajak mencapai Rp1.246,7 triliun dalam periode Januari-Agustus 2023. Realisasi penerimaan pajak memenuhi porsi 72,58% dari target.

Secara year-on-year (yoy), penerimaan pajak ini tumbuh 6,4% dibandingkan periode Januari-Agustus 2022.

BACA JUGA: Menko Luhut Bakal Buat Aturan Pajak Ekspor Kadar Nikel

"Kinerja penerimaan pajak melambat dengan pertumbuhan single digit," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Adapun penerimaan pajak ini terdiri dari PPh non migas Rp708,23 triliun atau 81,07% dari target, tumbuh 7,06%. Kemudian penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp447,58 triliun atau 64,28% dari target, tumbuh 8,14%.

BACA JUGA: Wamenkeu Sebut Pajak Karbon Bukan Hanya Cari Penerimaan Negara

"Penerimaan PPh migas mencapai Rp49,51%, atau 80,59% dari target, menurun 10,58%," ungkap Sri.

Sementara itu, penerimaan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp11,64 triliun atau 29,10% dari target, turun 12,01%. Sri menjelaskan, penerimaan pajak Januari-Agustus 2023 tumbuh positif terutama didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik.