Bangun IKN Sudah Habiskan Rp6,4 Triliun, Ini Proyek yang Dibangun

JAKARTA – Anggaran belanja untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terealisasi Rp6,4 triliun hingga 31 Agustus 2023. Adapun total pagu anggaran untuk membangun IKN Nusantara tahun ini adalah sebesar Rp29,4 triliun.

"Jadi dalam hal ini Rp6,4 triliun adalah 21,8% dari total pagu anggarannya," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Dia pun menjelaskan progres pembangunannya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan meninjau langsung adalah realisasi klaster infrastruktur Rp4,7 triliun dari pagu Rp26,5 triliun.

"Ini untuk membangun istana negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan pemukiman seperti pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, pembangunan jalan tol IKN," ucap Sri.

BACA JUGA: Pengusaha Kazakhstan Siap Investasi di IKN Nusantara

Selain itu, realisasi anggaran klaster infrastruktur ini juga mencakup pembangunan jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, dan penanganan banjir sungai Sepaku dan pengendalian banjir daerah aliran sungai Sanggai, Pamaluan, Sulang, dan Tengin.