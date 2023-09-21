Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

CPNS 2023 Terima Lulusan SMA, Cek Formasi serta Gaji di Sini!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |15:10 WIB
CPNS 2023 Terima Lulusan SMA, Cek Formasi serta Gaji di Sini!
Ilustrasi (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA- Simak CPNS 2023 terima lulusan SMA, bisa cek formasi serta gajinya terlebih dahulu. Saat ini Pemerintah kini kembali membuka seleksi CASN untuk CPNS dan juga PPPK.

Adapun total formasi yang dibuka adalah sebanyak 57.299, sedangkan 28.902 formasi untuk CPNS dan 543.396 formasi untuk PPPK. Formasi-formasi tersebut nantinya akan dialokasikan ke 596 instansi di pemerintah pusat maupun daerah.

Tak hanya menerima lulusan diploma dan sarjana, CPNS 2023 juga terima lulusan SMA.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut formasi dan gaji CPNS dan PPPK untuk lulusan SMA.

1. Kementerian Hukum dan HAM

Pada seleksi CASN 2023, Kemenkumham melalui pengumuman Nomor SEK. KP.02.01-633 diketahui membuka lowongan untuk lulusan SAM sebanyak 1.000 orang untuk menjadi penjaga tahanan.

Formasi tersebut terbesar untuk 33 kantor wilayah dan yang paling banyak adalah di Jawa Tengah yakni 115 orang. Nantinya, formasi ini akan digaji sekitar Rp. 5,71 hingga rp. 6,26 juta.

Halaman:
1 2
