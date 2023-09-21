Erick Thohir: Srikandi BUMN Ingin Ciptakan Lingkungan Kerja yang Inklusif

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membuka Srikandi BUMN Goes To Campus 2023 di Universitas Halu Oleo, Kendari. Erick Thohir menjelaskan visi dan misi yang ditugaskannya kepada Srikandi BUMN ini.

"Melalui Srikandi BUMN, Kementerian BUMN ingin menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang gender atau latar belakang lainnya," ucap Erick Thohir, Kamis (21/9/2023).

Dirinya pun menargetkan sebanyak 25% direksi BUMN berasal dari kaum perempuan pada tahun ini.

Untuk itu, berbagai program telah disiapkan, mulai dari penjaringan talenta hingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi perempuan.

"Kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus ini menjadi kesempatan yang baik bagi kalian semua untuk dapat mengenal lebih dekat peren penting BUMN dalam menggerakan roda perekonomian bangsa serta mengeksplore bagaimana kalian bisa berkontribusi bersama BUMN," kata Erick Thohir.