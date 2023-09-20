Soal Utang Waskita Karya, Wamen BUMN: Belum Sepakat

JAKARTA – Pemegang obligasi PT Waskita Karya Tbk belum sepakat mengenai skema restrukturisasi. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, pihaknya akan mendorong pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), menyusul penolakan tersebut.

"Jadi waskita, memang pemegang obligasi belum sepakat, jadi kami lagi terus mendorong RUPO," ujar Tiko saat ditemui di kawasan DPR/MPR, Rabu (20/9/2023).

Dia mengaku proses restrukturisasi keuangan Waskita Karya cukup menantang lantaran sejumlah pemegang obligasi menolak mengikuti skema penyelesaian utang.

Padahal, lanjut Tiko, opsi penanganan utang BUMN konstruksi itu cukup baik bagi pemegang obligasi perusahaan.

"Nah memang kami, ya terus terang mengalami tantangan ya untuk memastikan bahwa para pemegang obligasi juga memahami bahwa ini effort yang terbaik yang kami lakukan," ucapnya.

"Jadi kami sebenarnya menghimbau bahwa ini penawaran yang kita berikan ini penawaran yang terbaik," tutur Tiko melanjutkan.

Pemegang obligasi, lanjut dia seyogyanya bisa mengikuti skema penyelesaian utang WSKT untuk kreditur perbankan. Di mana, jatuh tempo pinjaman diperpanjang hingga 10 tahun ke depan, terhitung sejak 2023.