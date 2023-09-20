Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Utang Waskita Karya, Wamen BUMN: Belum Sepakat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:07 WIB
Soal Utang Waskita Karya, Wamen BUMN: Belum Sepakat
Pemegang obligasi waskita karya belum sepakat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pemegang obligasi PT Waskita Karya Tbk belum sepakat mengenai skema restrukturisasi. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, pihaknya akan mendorong pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), menyusul penolakan tersebut.

"Jadi waskita, memang pemegang obligasi belum sepakat, jadi kami lagi terus mendorong RUPO," ujar Tiko saat ditemui di kawasan DPR/MPR, Rabu (20/9/2023).

Dia mengaku proses restrukturisasi keuangan Waskita Karya cukup menantang lantaran sejumlah pemegang obligasi menolak mengikuti skema penyelesaian utang.

Padahal, lanjut Tiko, opsi penanganan utang BUMN konstruksi itu cukup baik bagi pemegang obligasi perusahaan.

"Nah memang kami, ya terus terang mengalami tantangan ya untuk memastikan bahwa para pemegang obligasi juga memahami bahwa ini effort yang terbaik yang kami lakukan," ucapnya.

"Jadi kami sebenarnya menghimbau bahwa ini penawaran yang kita berikan ini penawaran yang terbaik," tutur Tiko melanjutkan.

Pemegang obligasi, lanjut dia seyogyanya bisa mengikuti skema penyelesaian utang WSKT untuk kreditur perbankan. Di mana, jatuh tempo pinjaman diperpanjang hingga 10 tahun ke depan, terhitung sejak 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186603/jalan_tol-fWdT_large.jpg
Waskita Rampungkan Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Rp3,28 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/278/3097201/saham-waskita-masih-digembok-usai-pemegang-obligasi-tolak-usulan-restrukturisasi-KMs6VhVfGU.jpg
Saham Waskita Masih Digembok Usai Pemegang Obligasi Tolak Usulan Restrukturisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064493/disebut-ngutang-katering-rp1-miliar-ini-penjelasan-waskita-karya-rQQaCFI4Ab.jfif
Disebut Ngutang Katering Rp1 Miliar, Ini Penjelasan Waskita Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062401/waskita-diduga-belum-bayar-katering-hampir-rp1-miliar-u6TsGDJ2QL.jfif
Waskita Diduga Belum Bayar Katering Hampir Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/278/3059628/waskita-karya-punya-utang-rp26-3-triliun-kini-dapat-keringanan-bunga-dan-perpanjangan-tenor-fPcXTKfNSh.png
Waskita Karya Punya Utang Rp26,3 Triliun, Kini Dapat Keringanan Bunga dan Perpanjangan Tenor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/320/3030914/erick-thohir-selamatkan-waskita-karya-begini-caranya-2DV6dbLFaC.jpg
Erick Thohir Selamatkan Waskita Karya, Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement