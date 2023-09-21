Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Presiden Jokowi Bakal Groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Milik Siapa?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:43 WIB
Presiden Jokowi Bakal <i>Groundbreaking</i> Hotel Nusantara di IKN, Milik Siapa?
Jokowi Bakal Groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Milik Siapa? (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan groundbreaking Hotel Nusantara IKN yang berlokasi di Kawasan IKN pada hari ini, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Lalu siapa pemilik Hotel Nusantara?

Menurut data Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada hari ini dijadwalkan akan ada groundbreaking proyek mall, hotel dan perkantoran garapan konsorsium Agung Sedayu Group.

Pemilik Agung Sedayu Group adalah Sugianto Kusuma atau yang lebih akrab disapa Aguan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, groundbreaking pembangunan rumah sakit hingga hotel yang akan digarap oleh perusahaan-perusahaan milik para konglomerat di Tanah Air seperti Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

"Kami berencana di September akan melakukan kunjungan ke IKN dalam beberapa hari. Mudah-mudahan bapak Presiden ikut untuk melakukan beberapa agenda groundbreaking terhadap pekerjaan- pekerjaan seperti hotel, rumah sakit, fasilitas umum, sehingga target kita di 2024 Agustus itu betul-betul bisa melakukan upacara 17 Agustus," ucap Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (11/9/2023).

Bahlil mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama atau grounbreaking proyek di IKN yang akan digarap oleh perusahaan swasta lokal, seperti Agung Sedayu Group dan Sinar Mas Group akan mulai pada pertengahan September 2023.

"Nanti bulan September pertengahan saya rencana untuk melakukan groundbreaking dengan teman-teman investor yang melakukan investasi di IKN, ada dari Agung Sedayu Group, kemudian Sinar Mas Group, kemudian ada perusahaan saya lupa lagi, kita akan melakukan groundbreaking di September," ujar Bahlil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement