Presiden Jokowi Bakal Groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Milik Siapa?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan groundbreaking Hotel Nusantara IKN yang berlokasi di Kawasan IKN pada hari ini, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Lalu siapa pemilik Hotel Nusantara?

Menurut data Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada hari ini dijadwalkan akan ada groundbreaking proyek mall, hotel dan perkantoran garapan konsorsium Agung Sedayu Group.

Pemilik Agung Sedayu Group adalah Sugianto Kusuma atau yang lebih akrab disapa Aguan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, groundbreaking pembangunan rumah sakit hingga hotel yang akan digarap oleh perusahaan-perusahaan milik para konglomerat di Tanah Air seperti Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

"Kami berencana di September akan melakukan kunjungan ke IKN dalam beberapa hari. Mudah-mudahan bapak Presiden ikut untuk melakukan beberapa agenda groundbreaking terhadap pekerjaan- pekerjaan seperti hotel, rumah sakit, fasilitas umum, sehingga target kita di 2024 Agustus itu betul-betul bisa melakukan upacara 17 Agustus," ucap Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (11/9/2023).

Bahlil mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama atau grounbreaking proyek di IKN yang akan digarap oleh perusahaan swasta lokal, seperti Agung Sedayu Group dan Sinar Mas Group akan mulai pada pertengahan September 2023.

"Nanti bulan September pertengahan saya rencana untuk melakukan groundbreaking dengan teman-teman investor yang melakukan investasi di IKN, ada dari Agung Sedayu Group, kemudian Sinar Mas Group, kemudian ada perusahaan saya lupa lagi, kita akan melakukan groundbreaking di September," ujar Bahlil.