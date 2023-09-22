IHSG Berpotensi Menguat ke 7.077

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan hari ini, Jumat (22/9/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.900 – 7.077.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, terkonfirmasi pengujian level 7000, sejauh ini tidak ada yang perlu diperhatikan dari IHSG.

"Karena jika kembali ke dalam fase pengujian level 7000 berarti IHSG hanya kembali ke area sideways 6900 – 7000," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, pergerakan IHSG cenderung mendekati resistance dan pada perdagangan kemarin terjadi penurunan nilai transaksi.

"Sehingga arah IHSG masih menguat namun hanya memasuki fase pengujian kembali yang umumnya memang memakan waktu," kata dia.