Emiten Sandiaga Uno (SRTG) Borong 7,2 Juta Lembar Saham Merdeka Copper

JAKARTA - Emiten investasi Sandiaga Uno PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mempertebal kepemilikan mereka atas saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), SRTG menyerok 7.220.000 lembar MDKA. Aksi tersebut dilakukan pada Selasa, 19 September 2023.

Adapun transaksi difasilitasi oleh sejumlah perusahaan sekuritas lembaga keuangan antara lain Stockbit Sekuritas, Indo Premier, Citibank NA, dan PT Bank Permata Tbk (BNLI). Demikian dikutip dari Keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (21/9/2023).

Belum diketahui berapa harga pembelian per sahamnya. Hingga Kamis (21/9), manajemen kedua emiten belum memberikan keterangan tertulis di Keterbukaan Informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan adanya transaksi ini, portofolio SRTG terhadap MDKA kian menggemuk, menjadi 4,48 miliar saham atau setara 18,6% per 19 September 2023. Sebelumnya, SRTG menggenggam 4,47 miliar atau setara 18,57 persen.

Hingga sore ini pukul 14:46 WIB, saham SRTG naik 0,79% di Rp1.925. Sementara MDKA terkoreksi 1,84 persen di Rp3.200.