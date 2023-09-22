Harga Emas Turun karena Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Naik

JAKARTA - Harga emas merosot pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), menghentikan kenaikan lima sesi beruntun karena indeks dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS naik setelah Federal Reserve berjanji untuk menaikkan suku bunga sampai inflasi kembali ke target tahunannya sebesar 2,0%.

Dikutip Antara, Jumat (22/9/2023) kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, anjlok 27,50 dolar AS atau 1,40% menjadi ditutup pada 1.939,60 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh tertinggi sesi di 1.952,20 dolar AS dan terendah di 1.933,10 dolar AS.

Emas berjangka terangkat 13,40 dolar AS atau 0,69% menjadi 1.967,10 dolar AS pada Rabu (20/9/2023), setelah terkerek 0,30 dolar AS atau 0,02% menjadi 1.953,70 dolar AS pada Selasa (19/9/2023), dan bertambah 7,20 dolar AS atau 0,37% menjadi 1.953,40 dolar AS pada Senin (18/9/2023).

Emas merosot setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun mencapai puncak intraday di 4,495, tertinggi sejak 2007, yang mencerminkan aksi jual tajam di pasar obligasi.

Sementara itu, indeks dolar naik 0,10% mencapai posisi tertinggi dalam enam bulan di 105,31, membatasi pembelian komoditas dalam mata uang dolar oleh pemegang mata uang lainnya.