Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun karena Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Naik

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:06 WIB
Harga Emas Turun karena Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Naik
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas merosot pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), menghentikan kenaikan lima sesi beruntun karena indeks dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS naik setelah Federal Reserve berjanji untuk menaikkan suku bunga sampai inflasi kembali ke target tahunannya sebesar 2,0%.

Dikutip Antara, Jumat (22/9/2023) kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, anjlok 27,50 dolar AS atau 1,40% menjadi ditutup pada 1.939,60 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh tertinggi sesi di 1.952,20 dolar AS dan terendah di 1.933,10 dolar AS.

Emas berjangka terangkat 13,40 dolar AS atau 0,69% menjadi 1.967,10 dolar AS pada Rabu (20/9/2023), setelah terkerek 0,30 dolar AS atau 0,02% menjadi 1.953,70 dolar AS pada Selasa (19/9/2023), dan bertambah 7,20 dolar AS atau 0,37% menjadi 1.953,40 dolar AS pada Senin (18/9/2023).

Emas merosot setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun mencapai puncak intraday di 4,495, tertinggi sejak 2007, yang mencerminkan aksi jual tajam di pasar obligasi.

Sementara itu, indeks dolar naik 0,10% mencapai posisi tertinggi dalam enam bulan di 105,31, membatasi pembelian komoditas dalam mata uang dolar oleh pemegang mata uang lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193456/harga_emas_antam-cpkP_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.488.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193121/harga_emas_antam-EgFi_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Januari Naik ke Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/622/3193019/harga_emas-1xKm_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Januari 2026 Turun Rp13.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192751/harga_emas_antam-2woT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Dibanderol Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192549/harga_emas_antam-EGug_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364/harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement