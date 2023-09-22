Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mobil untuk inDrive Minimal Tahun Berapa?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:02 WIB
Mobil untuk inDrive Minimal Tahun Berapa?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mobil untuk inDrive minimal tahun berapa perlu diperhatikan bagi calon driver.Pasalnya ada kententuan serta syarat jika ingin bekerja di Indrive sebagai seorang pengemudi.

Salah satunya mengenai usia kendaraan yang Anda miliki. Sebab jika tidak memenuhi syarat otomatis tidak akan lolos.

Untuk itu mobil untuk inDrive minimal tahun 2006. Hal ini berdasarkan syarat serta aturan yang ditetapkan.

Berikut Syarat Daftar inDrive Mobil:

1. Foto selfie berpakaian rapi.

2. Foto kendaraan mobil (terlihat plat kendaraan).

3. Mobil minimal tahun 2006.

