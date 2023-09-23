Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Minta TikTok Shop Ditutup, Ini Kata Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |11:14 WIB
Pedagang Minta TikTok Shop Ditutup, Ini Kata Jokowi
Pedagang minta tiktokshop dihapus (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Pedagang Pasar Tanah Abang mendesak pemerintah untuk menutup TikTok Shop. Para pedagang memasang poster di depan kios-kios sebagai protes menurunnya penjualan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa aturan untuk mengendalikan niaga-el atau e-commerce berbasis media sosial akan segera disiapkan oleh kementerian terkait.

“Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau penanganan IJD di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Sabtu (23/9/2023).

Jokowi pun menyebut bahwa hal tersebut harus segera diatur karena dapat berdampak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar.

