Kata Presiden Jokowi Soal Penghapusan Tiktok Shop

JAKARTA - Presiden Jokowi menyebutbahwa Tiktok Shop seharusnya menjadi sosial media bukan ekonomi media. Saat ini para pedagang mengeluhkan keberadaan Tiktok shop berdampak pada penjualan UMKM di Indonesia.

Jokowi menjelaskan akan adanya regulasi mengenai media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.

Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau penanganan IJD di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Sabtu (23/9/2023).