Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Cara Tingkatkan Perluasan Pasar dan Daya Saing UMKM

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |06:38 WIB
Ini Cara Tingkatkan Perluasan Pasar dan Daya Saing UMKM
Cara tingkatkan daya saing UMKM RI. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Cara Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perluasan pasar dan peningkatan daya saing UMKM.

Sejalan dengan itu, Kementerian BUMN mempunyai program peningkatan daya saing UMKM melalui kegiatan bazar UMKM.

 BACA JUGA:

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, bazar menjadi sarana bagi UMKM untuk memperluas pasarnya melalui PaDi UMKM.

Kegiatan ini juga menambah pembeli tidak hanya Business to Customer (B2C), namun juga Business to Business (B2B).

 BACA JUGA:

“Kita sudah secara konsisten menggelar setiap bulan dan kami juga pada saat ini berkolaborasi karena didukung PLN dan Peruri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dua BUMN ini yang telah mendukung terselenggaranya acara Bazaar UMKM untuk Indonesia Edisi September yang akan diselenggarakan sampai dengan tanggal 24 September 2023 dari tanggal 21 September 2023 di Gedung Sarinah," ujar Loto, Minggu (24/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872/umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement