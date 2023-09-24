Ini Cara Tingkatkan Perluasan Pasar dan Daya Saing UMKM

JAKARTA - Cara Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perluasan pasar dan peningkatan daya saing UMKM.

Sejalan dengan itu, Kementerian BUMN mempunyai program peningkatan daya saing UMKM melalui kegiatan bazar UMKM.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, bazar menjadi sarana bagi UMKM untuk memperluas pasarnya melalui PaDi UMKM.

Kegiatan ini juga menambah pembeli tidak hanya Business to Customer (B2C), namun juga Business to Business (B2B).

“Kita sudah secara konsisten menggelar setiap bulan dan kami juga pada saat ini berkolaborasi karena didukung PLN dan Peruri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dua BUMN ini yang telah mendukung terselenggaranya acara Bazaar UMKM untuk Indonesia Edisi September yang akan diselenggarakan sampai dengan tanggal 24 September 2023 dari tanggal 21 September 2023 di Gedung Sarinah," ujar Loto, Minggu (24/9/2023).