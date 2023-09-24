6 Fakta Miliarder Indonesia Tanam Duit Besar-besaran di IKN Nusantara

JAKARTA – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibangun dengan dana yang sebagian besar berasal dari investasi swasta. Hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 16 investor yang siap untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Sebanyak 10 pelaku usaha di antaranya membentuk sebuah konsorsium dengan total investasi Rp20 triliun.

Pemerintah juga akan memberi prioritas kepada para investor dalam negeri untuk pembangunan IKN tahap awal.

Dirangkum Okezone, Minggu (24/9/2023), berikut 6 fakta miliarder Indonesia yang inves besar-besaran di IKN:

1. 10 Miliarder RI Investor IKN

Pembangunan IKN melibatkan 10 miliarder yang sekaligus mewakili masing-masing perusahaan kepemilikannya. Konsorsium tersebut menginvestasikan dananya hingga Rp20 triliun.

10 miliarder beserta perusahaanya antara lain adalah Sugianto Kusuma pemilik Agung Sedayu Group, Anthony Salim pemilik Salim Group, Franky Wijaya pemilik Sinarmas, Pui Sudarto pemilik Pulau Intan, Budi Hartono pemilik Djarum, hingga William Katuari dari Wings Group.

Kemudian ada pengusaha TP Rahmat/Boy Thohir pemilik Adaro, Prajogo Pangestu pemilik Barito Pacific, Eka Tjandranegara pemilik Mulia Group, serta Soeryadjaya pemilik dari Astra Group.

"Itu sudah ada 10-an investor, tapi lebih dari 10 sebenarnya, tapi ada yang sudah siap benar, tapi ada yang masih lihat-lihat lapangan, balik lagi mengecek, sebelahnya ternyata jalur hijau," ujar Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono di Gedung DPR RI, Senin 18 September 2023 lalu.