Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta Miliarder Indonesia Tanam Duit Besar-besaran di IKN Nusantara

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |05:08 WIB
6 Fakta Miliarder Indonesia Tanam Duit Besar-besaran di IKN Nusantara
Orang kaya bangun IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibangun dengan dana yang sebagian besar berasal dari investasi swasta. Hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 16 investor yang siap untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Sebanyak 10 pelaku usaha di antaranya membentuk sebuah konsorsium dengan total investasi Rp20 triliun.

Pemerintah juga akan memberi prioritas kepada para investor dalam negeri untuk pembangunan IKN tahap awal.

Dirangkum Okezone, Minggu (24/9/2023), berikut 6 fakta miliarder Indonesia yang inves besar-besaran di IKN:

1. 10 Miliarder RI Investor IKN

Pembangunan IKN melibatkan 10 miliarder yang sekaligus mewakili masing-masing perusahaan kepemilikannya. Konsorsium tersebut menginvestasikan dananya hingga Rp20 triliun.

10 miliarder beserta perusahaanya antara lain adalah Sugianto Kusuma pemilik Agung Sedayu Group, Anthony Salim pemilik Salim Group, Franky Wijaya pemilik Sinarmas, Pui Sudarto pemilik Pulau Intan, Budi Hartono pemilik Djarum, hingga William Katuari dari Wings Group.

Kemudian ada pengusaha TP Rahmat/Boy Thohir pemilik Adaro, Prajogo Pangestu pemilik Barito Pacific, Eka Tjandranegara pemilik Mulia Group, serta Soeryadjaya pemilik dari Astra Group.

"Itu sudah ada 10-an investor, tapi lebih dari 10 sebenarnya, tapi ada yang sudah siap benar, tapi ada yang masih lihat-lihat lapangan, balik lagi mengecek, sebelahnya ternyata jalur hijau," ujar Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono di Gedung DPR RI, Senin 18 September 2023 lalu.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement