Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BCA Minta Maaf Mobile Banking Sempat Error

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |13:47 WIB
BCA Minta Maaf Mobile Banking Sempat Error
Mobile Banking BCA eror (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) minta maaf kepada nasabah karena gangguan sistem mobile banking BCA atau MBanking BCA hari ini. Manajemen memastikan saat ini sistem sudah kembali beroperasi dengan normal.

"Terkait kendala yang terjadi pada BCA mobile, dapat kami sampaikan bahwa saat ini sistem telah kembali beroperasi dengan normal," ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, melalui keterangan pers, Senin (25/9/2023).

Dia mengatakan para pengguna atau nasabah dapat bertransaksi dengan aplikasi BCA mobile, myBCA, KlikBCA (internet banking) dengan normal.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi," katanya.

Perusahaan juga mengimbau kepada para nasabah BCA untuk senantiasa berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Nasabah diminta menjaga kerahasiaan data perbankan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164379/rosan-95fu_large.jpg
Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement