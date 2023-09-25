BCA Minta Maaf Mobile Banking Sempat Error

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) minta maaf kepada nasabah karena gangguan sistem mobile banking BCA atau MBanking BCA hari ini. Manajemen memastikan saat ini sistem sudah kembali beroperasi dengan normal.

"Terkait kendala yang terjadi pada BCA mobile, dapat kami sampaikan bahwa saat ini sistem telah kembali beroperasi dengan normal," ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, melalui keterangan pers, Senin (25/9/2023).

Dia mengatakan para pengguna atau nasabah dapat bertransaksi dengan aplikasi BCA mobile, myBCA, KlikBCA (internet banking) dengan normal.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi," katanya.

Perusahaan juga mengimbau kepada para nasabah BCA untuk senantiasa berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Nasabah diminta menjaga kerahasiaan data perbankan.