JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpartisipasi dalam Governors' Business Roundtable. Hal ini merupakan rangkaian kunjungannya ke Sharm El-Sheikh.
Ini adalah sebuah forum diskusi Board of Governors, yang terdiri dari perwakilan setiap negara anggota, untuk membahas kebijakan strategis pengembangan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ke depannya.
"Dalam diskusi kali ini, isu perubahan iklim masih menjadi topik utama. Terkait hal tersebut, inovasi pembiayaan pun menjadi krusial dalam menjamin akses pendanaan yang terjangkau," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Mesir, Senin malam (25/9/2023).
Sri mengatakan, AIIB punya peranan sangat penting sebagai katalisator dalam mendesain berbagai instrumen pembiayaan. Selain itu, dukungan dalam persiapan proyek juga sangat diperlukan untuk menarik partisipasi sektor swasta.
"Proses transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan memang tidak sederhana," ungkap Sri.