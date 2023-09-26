Sri Mulyani: Transisi Energi Memang Tidak Sederhana

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpartisipasi dalam Governors' Business Roundtable. Hal ini merupakan rangkaian kunjungannya ke Sharm El-Sheikh.

Ini adalah sebuah forum diskusi Board of Governors, yang terdiri dari perwakilan setiap negara anggota, untuk membahas kebijakan strategis pengembangan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ke depannya.

BACA JUGA: Pertamina Berdayakan Pelaku UMKM Desa Tasikharjo melalui Energi Terbarukan Tenaga Surya

"Dalam diskusi kali ini, isu perubahan iklim masih menjadi topik utama. Terkait hal tersebut, inovasi pembiayaan pun menjadi krusial dalam menjamin akses pendanaan yang terjangkau," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Mesir, Senin malam (25/9/2023).

Sri mengatakan, AIIB punya peranan sangat penting sebagai katalisator dalam mendesain berbagai instrumen pembiayaan. Selain itu, dukungan dalam persiapan proyek juga sangat diperlukan untuk menarik partisipasi sektor swasta.

BACA JUGA: Investasi Energi Terbarukan dan Kendaraan Listrik Meroket di ASEAN

"Proses transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan memang tidak sederhana," ungkap Sri.