Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gibran: E-Commerce dan Media Sosial Harus Terpisah Biar Fair

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:45 WIB
Gibran: E-Commerce dan Media Sosial Harus Terpisah Biar <i>Fair</i>
Gibran sebut e-commerce seharusnya dipisahkan dengan medsos supaya fair (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menilai e-commerce dan media sosial harus dipisahkan. Pasalnya, menurut Gibran terdapat kecurangan di paltform e-commerce Tiktok Shop.

Dirinya pun mendukung wacana Pemerintah membuat aturan pemisahan e-commerce dan media sosial. Gibran menjelaskan, Tiktok menerapkan sistem shadow banning (postingan yang ditangguhkan dan dibatasi dari pengguna lain tanpa pemberitahuan) terhadap tayangan produk UMKM Indonesia. Akibatnya akhir-akhir ini, banyak pelaku UMKM mengeluh sepi pembeli.

"Saya sudah buat riset kecil-kecilan tapi saya tidak mau sebut merk mesakke. Ini sebenarnya sudah terbukti. Merk asli Indonesia yang memang sebelumnya berjualan di tiktok shop akhir-akhir ini pada mengeluh sepi. Karena ada shadow banning," katanya, Selasa (26/9/2023).

Setelah menerapkan shadow banning pada merk tertentu, Tiktok kemudian mempromosikan produk serupa asal China.

"Seperti toko UMKM kita tiba-tiba tertutup tirai lalu ditimpa barang dari China dengan spek serupa. Nakalnya di situ kadang-kadang. Ada produk skincare yang kaya gitu. Dulu ramai tiba-tiba terblokir. Tiba-tiba ada produk China masuk dengan spek serupa," beber dia.

Berdasarkan hal tersebut, Gibran mengenaskan bahwa wacana Pemerintah soal pemisahan e-commerce dan media sosial adalah hal yang penting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242/tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104238/phk-VB2s_large.jpeg
Tutup Bisnis E-Commerce, Bukalapak PHK Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/622/3082547/cara-mencairkan-paylater-shopee-ke-rekening-bank-Ukce2H2ySL.jpeg
Cara Mencairkan PayLater Shopee ke Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/455/3080586/ada-hari-belanja-nasional-indstri-e-commerce-siap-ambil-cuan-fwYhmHsqpA.jpg
Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/455/3052338/jualan-di-e-commerce-target-pasar-umkm-lebih-luas-5VzbEY4Pzm.jpg
Jualan di E-Commerce, Target Pasar UMKM Lebih Luas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement