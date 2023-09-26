Siapa Pemilik Warung Nyak Kopsah? Tempat Makan Viral Usai Direview Jujur Food Vlogger

JAKARTA - Mengupas siapa pemilik warung Nyak Kopsah yang saat ini viral usai direview jujur oleh food vlogger.

Diketahui sosok pemilik Warung Nyak Kopsah merupakan Ahmad Yani atau akrab disapa dengan bang Madun.Dia lahir di Tangerang. Bang Madun ini ternyata sudah membuka warung Nyak Kopsah selama 25 tahun.

Berikut ulasan siapa pemilik warung Nyak Kopas yang merupakan tempat makan viral usai direview jujur oleh food vlogger:

Memiliki nama asli Ahmad Yani ada pria berdarah Betawi asal Tangerang. Sedangkan kakek Bang Madun merupakan seniman ternama yakni Haji Jengkur.

Bang Madun memiliki lima orang anak yang mana dua diantaranya telah meninggal dunia. Putri pertamanya bernama Rizka belum lama ini baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Bang Madun rupanya sudah mengeluti usaha ini selama 25 tahun lamanya.

Lantas tidak heran jika warung makanan Nyak Kopsah yang didirikannya selalu ramai pembeli