Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jika KPR Ditolak Apakah DP Hangus?

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:20 WIB
Jika KPR Ditolak Apakah DP Hangus?
Jika KPR Ditolak Apakah DP Hangus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jika KPR ditolak apakah DP hangus? Secara umum jawabannya bisa ya atau tidak, jika lebih spesifik lagi bisa juga sebagian iya dan sebagian tidak. Tergantung di mana tempat bertransaksi.

Akan tetapi, apabila membahas industri properti, Anda akan lebih sering mendengar sebutan DP hangus ini ketimbang transaksi-transaksi kredit lainnya.

Dilansir berbagai sumber, Okezone (26/9/2023) berikut ulasan untuk pertanyaan, jika KPR Ditolak apakah DP hangus.

Kenyataannya, memang terdapat sejumlah pengembang yang memberlakukan Down Payment (DP) hangus kepada seorang pembeli, bila pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)-nya ke bank ditolak. Jika memang hanya begitu adanya, maka itu jelas merupakan praktik yang menyalahi aturan dan pembeli bisa melakukan upaya hukum.

Regulasi seputar hal tersebut tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinya:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/470/3144680/rumah_sakit_atma_jaya-7HG8_large.jpeg
Luas Rumah Subsidi Jadi 25 Meter, Ini Penjelasan Fahri Hamzah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/470/3140286/rumah_subsidi-8OxH_large.jpg
Daftar Pengusaha Kakap Jor-joran Danai 3 Juta Rumah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/470/3126113/rumah_di_jakarta-frl5_large.jpg
Pengumuman! Rumah Jakarta di Bawah Rp2 Miliar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/470/3114478/rumah-1WAE_large.jpg
Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/470/3107577/dulux-5Tdi_large.jpg
Ini Tren Warna Cat Rumah di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102507/rumah-a4U7_large.jpg
Investor Qatar Bangun 1 Juta Rumah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement