Naik 26 Poin, IHSG Menguat ke Level 6.950 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Rabu (27/9/2023). IHSG menguat 0,38% atau 26,35 poin ke level 6.950.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,29 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,16 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 695.094 kali. Adapun, sebanyak 263 saham harganya menguat, 232 saham harganya turun dan 238 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, hanya ada dua sektor yang parkir di zona merah yakni, sektor kesehatan melemah 0,45% dan sektor non siklikal yang melemah 0,44%.

Sementara itu, sektor energi memimpin penguatan dengan naik sebesar 1,37%, sektor infrastruktur naik 0,75%, sektor bahan baku naik 0,56%, sektor properti naik 0,38%, sektor keuangan naik 0,32%, sektor transportasi naik 0,30%, sektor industri naik 0,16%, sektor siklikal naik 0,10% dan sektor teknologi naik tipis 0,03%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,49% ke level 957, indeks IDX30 naik 0,60% ke level 496, indeks JII naik 0,31% ke level 567, serta indeks MNC36 naik 0,47% ke level 366.