IHSG Turun 1,1% ke Level 6.969 di Pekan Terakhir September 2023

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pekan terakhir September turun dari level 7.000. IHSG melemah 1,10% ke level 6.939,89 dari level tertinggi pekan lalu di 7.016,84.

Dari sisi data perdagangan BEI, Sabtu (30/9/2023), IHSG mampu menyentuh level psikologis hingga 7.040,13 sepanjang periode 25 September-29 September.

Sementara itu, untuk rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini turut mengalami peningkatan sebesar 7,20% menjadi Rp11,69 triliun dari Rp10,91 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi juga meningkat sebesar 3,96% menjadi 1.204.385 kali transaksi dari 1.158.472 kali transaksi pada pekan yang lalu.

Peningkatan terbesar terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini, yaitu sebesar 41,89% menjadi 24,52 miliar lembar saham dari 17,28 miliar lembar saham pada sepekan lalu.

Sedangkan kapitalisasi pasar Bursa pekan ini mengalami perubahan 0,99% menjadi Rp10.288 triliun dari 10.391 triliun pada pekan sebelumnya.