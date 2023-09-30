Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun 1,1% ke Level 6.969 di Pekan Terakhir September 2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:01 WIB
IHSG Turun 1,1% ke Level 6.969 di Pekan Terakhir September 2023
IHSG Sepekan Merosot. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pekan terakhir September turun dari level 7.000. IHSG melemah 1,10% ke level 6.939,89 dari level tertinggi pekan lalu di 7.016,84.

Dari sisi data perdagangan BEI, Sabtu (30/9/2023), IHSG mampu menyentuh level psikologis hingga 7.040,13 sepanjang periode 25 September-29 September.

Sementara itu, untuk rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini turut mengalami peningkatan sebesar 7,20% menjadi Rp11,69 triliun dari Rp10,91 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi juga meningkat sebesar 3,96% menjadi 1.204.385 kali transaksi dari 1.158.472 kali transaksi pada pekan yang lalu.

Peningkatan terbesar terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini, yaitu sebesar 41,89% menjadi 24,52 miliar lembar saham dari 17,28 miliar lembar saham pada sepekan lalu.

Sedangkan kapitalisasi pasar Bursa pekan ini mengalami perubahan 0,99% menjadi Rp10.288 triliun dari 10.391 triliun pada pekan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891965/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-6-939-di-akhir-september-2023-zAwS7E4qhZ.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.939 di Akhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891598/ihsg-dibuka-menguat-0-30-di-akhir-perdagangan-september-2023-JCnuW4U2hA.jfif
IHSG Dibuka Menguat 0,30% di Akhir Perdagangan September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891542/riset-mnc-sekuritas-ihsg-masih-di-area-support-6-900-wWZaREt20G.jfif
Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih di Area Support 6.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/278/2891276/intip-prediksi-ihsg-besok-hingga-rekomendasi-sahamnya-nTzEU5DHgG.JPG
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/278/2890573/naik-26-poin-ihsg-menguat-ke-level-6-950-di-jeda-sesi-i-Z9wegrfa6w.jpg
Naik 26 Poin, IHSG Menguat ke Level 6.950 di Jeda Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/278/2890453/ihsg-dibuka-di-zona-merah-pada-level-6-918-XFesPVTcWo.jfif
IHSG Dibuka di Zona Merah pada Level 6.918
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement