IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.939 di Akhir September 2023

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat tipis 2,06 poin atau 0,03% ke level 6.939,89.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (29/9/2023), terdapat 269 saham menguat, 265 saham melemah dan 215 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,3 triliun dari 21,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,07% ke 952,69, indeks JII melemah 0,42% ke 563,454, indeks IDX30 melemah 0,04% ke 493,354 dan indeks MNC36 menguat 0,2% ke 365,033.

Indeks sektoral yang menguat diantaranya industri 0,5%, non siklikal 0,29%, siklikal 0,59%, keuangan 0,83%, properti 0,41%, teknologi 0,61%, transportasi 1,41%. Sedangkan yang melemah ada sektor energi 0,48%, barang baku 1,13%, kesehatan 0,57%, infrastruktur 0,2%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) naik 23,00% di Rp123, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 20,81% di Rp238 dan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) menguat 13,92% di Rp540.