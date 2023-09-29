Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.939 di Akhir September 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:20 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.939 di Akhir September 2023
IHSG ditutup menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat tipis 2,06 poin atau 0,03% ke level 6.939,89.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (29/9/2023), terdapat 269 saham menguat, 265 saham melemah dan 215 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,3 triliun dari 21,2 miliar saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 melemah 0,07% ke 952,69, indeks JII melemah 0,42% ke 563,454, indeks IDX30 melemah 0,04% ke 493,354 dan indeks MNC36 menguat 0,2% ke 365,033.

Indeks sektoral yang menguat diantaranya industri 0,5%, non siklikal 0,29%, siklikal 0,59%, keuangan 0,83%, properti 0,41%, teknologi 0,61%, transportasi 1,41%. Sedangkan yang melemah ada sektor energi 0,48%, barang baku 1,13%, kesehatan 0,57%, infrastruktur 0,2%.

 BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) naik 23,00% di Rp123, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 20,81% di Rp238 dan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) menguat 13,92% di Rp540.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/278/2892248/ihsg-turun-1-1-ke-level-6-969-di-pekan-terakhir-september-2023-zWQEjCDaYw.jpg
IHSG Turun 1,1% ke Level 6.969 di Pekan Terakhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891598/ihsg-dibuka-menguat-0-30-di-akhir-perdagangan-september-2023-JCnuW4U2hA.jfif
IHSG Dibuka Menguat 0,30% di Akhir Perdagangan September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891542/riset-mnc-sekuritas-ihsg-masih-di-area-support-6-900-wWZaREt20G.jfif
Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih di Area Support 6.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/278/2891276/intip-prediksi-ihsg-besok-hingga-rekomendasi-sahamnya-nTzEU5DHgG.JPG
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/278/2890573/naik-26-poin-ihsg-menguat-ke-level-6-950-di-jeda-sesi-i-Z9wegrfa6w.jpg
Naik 26 Poin, IHSG Menguat ke Level 6.950 di Jeda Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/278/2890453/ihsg-dibuka-di-zona-merah-pada-level-6-918-XFesPVTcWo.jfif
IHSG Dibuka di Zona Merah pada Level 6.918
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement