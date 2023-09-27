Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Plaza Atrium Senen Dijual Pemiliknya, Bagaimana Nasib Penyewa Toko?

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |18:21 WIB
Plaza Atrium Senen Dijual Pemiliknya, Bagaimana Nasib Penyewa Toko?
Nasib pedagang di Plaza Atrium Senen (Foto: Website Atrium)
A
A
A

JAKARTA - PT Cowell Development Tbk (COWL) resmi menjual Plaza Atrium Senen pada 16 Agustus 2023. Plaza Atrium Senen dijual karena menurunnya revenue perusahaan.

Lalu bagaimana nasib penyewa toko?

Urip (28) salah satu penjaga toko aksesori mobil di lantai 5 Plaza Atrium mengatakan bahwa pihaknya mengetahui bahwa saat ini Plaza Atrium Senen sudah di jual. Akan tetapi ia tidak mengetahui detail terkait kepemilikan selanjutnya setelah dijual. Ia mengetahui kabar tersebut juga dari pemberitaan yang ada di sejumlah media massa Indonesia.

"Ya kalau itu sih (Plaza Atrium Senen dijual) tau ya, cuma kita nggak tau lebih detail terkait masalah itu," katanya kepada MNC Portal, Rabu (27/9/2023).

Kemudian, perihal bergantinya manajemen baru tersebut, Urip mengatakan bahwa saat ini belum ada perubahan apapun terkait dengan ketetapan regulasi yang ada. Baik itu jam operasional maupun harga sewa rukonya.

"Belum ya, kalau masalah itu belum ada pemberitahuan lebih lanjut masalah kontrak," katanya.

Adapun dia mengatakan bahwa saat ini penjualan di tokonya tidak mengalami perubahan. Kondisi masih sama seperti biasanya yang mana kondisinya sepi.

Halaman:
1 2
