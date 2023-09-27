Berapa Insentif Kartu Prakerja Gelombang 61?

JAKARTA - Berapa insentif Kartu Prakerja gelombang 61? Banyak yang mempertanyakan hal ini setelah pendaftaran yang dilakukan pada Jumat 22 September 2023.

Pengumuman pendaftaran sebelumnya disampaikan lewat akun media sosial Instagram resmi @prakerja.go.id.

“Siapa yang nungguin gelombang 61?Udah dibuka nih Sob! Yuk klik "Gabung Gelombang” di dashboard Prakerja kamu? ,” tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Selasa (26/9/2023).

Jika dikutip dari laman prakerja.go.id, program Kartu Prakerja bertujuan mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja serta mengembangkan kewirausahaan.

-Insentif Kartu Prakerja Gelombang 61

Bukan hanya program, Prakerja Gelombang 61 ini juga mendapat insentif. Tentunya bagi mereka yang telah mendaftar dan memiliki kartu yang sah dan telah menyelesaikan pelatihan pertama, mengisi rating dan ulasan pelatihan pertama dan telah menyambungkan rekening bank atau e-money.