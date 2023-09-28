Instansi yang Buka Formasi CPNS 2023 Semua Jurusan, Cek di Sini

, Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |06:04 WIB

Daftar 10 instansi pemerintah yang buka formasi semua jurusan. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Pemerintah telah membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Ada beberapa instansi pemerintah yang buka formasi CPNS 2023 bagi semua jurusan perlu diperhatikan bagi pelamar.

Bagi CASN yang tertarik bekerja di bidang ini bisa mendaftar pada portal sscasn.bkn.go.id.

Berikut beberapa instansi pemerintah yang buka formasi CPNS 2023:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyediakan ribuan formasi penjaga tahanan untuk lulusan SMA/sederajat dari semua jurusan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi Sekretariat Jenderal

Komisi Pemberantasan Korupsi (Setjen KPK) membuka pengadaan CPNS 2023 untuk D3 semua jurusan

3. BKN

Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan seleksi PPPK Teknis Umum untuk sarjana dari semua jurusan.