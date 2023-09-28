Cerita SBY Kenang Kebaikan Luhut saat Ani Yudhoyono Meninggal Dunia

JAKARTA - Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono membagikan ceritanya bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan istri ketika almarhumh Ani Yudhoyono dirawat di salah satu Rumah Sakit Singapura. Dia mengingat semua kebaikan yang dilakukan Luhut kala itu.

"Saya juga tidak pernah lupa waktu istri saya, Almarhumah Ibu Ani dirawat di Singapura, Bang Luhut dan Mba Devi datang, bukan hanya berempati karena istri mengidap penyakit kanker darah tapi Bang Luhut saya masih ingat berkonsultasi memberikan advice dokter-dokter ahli kanker darah yang mungkin bisa menjadi alternatif," tutur SBY di acara ulang tahun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

Pria yang akrab disapa SBY itu mengaku senang lantaran Luhut dan istri menjadi bagian dari solusi perkara yang amat berat baginya dan istri.

"Meskipun Tuhan menakdirkan yang lain, tapi Bang Luhut punya pikiran untuk ikut bagaimana menyembuhkan (istri saya) dan bukan hanya itu, ketika istri berpulang pada 1 Juni 2019, Bang Luhut saya tahu membatalkan acara datang di rumah sakit dan malam harinya waktu Hercules kami mendarat di Halim, Bang Luhut sudah ada di sana. Tuhan akan membalas makna persahabatan yang sejati," paparnya.