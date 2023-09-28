Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diresmikan 2 Oktober, Menko Luhut: Presiden Jokowi Ajak Xi Jinping Naik Kereta Whoosh

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |20:25 WIB
Diresmikan 2 Oktober, Menko Luhut: Presiden Jokowi Ajak Xi Jinping Naik Kereta Whoosh
Kereta Cepat diresmikan 2 Oktober 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi akan meresmikan Kereta Cepat Whoosh pada 2 Oktober 2023. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi akan mengajak para pimpinan lembaga tinggi negara untuk mencoba proyek anyar tersebut.

"Tanggal 2 mungkin Presiden akan melakukan soft launching dengan membawa para pimpinan lembaga tinggi negara untuk mencoba," ujarnya ketika ditemui di acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Luhut juga menambahkan, nantinya pemerintah akan memberikan diskon secara bertahap terkait karcis moda transportasi yang dinamakan Whoosh tersebut.

"Tapi nanti ada waktunya kembali normal. Karena Presiden memerintahkan kita mengintegrasikan sistem transportasi kita sehingga nanti akan ada satu karcis naik ke semua jurusan. Launchingnya akan dilakukan bersama Presiden Xi Jinping pada waktunya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, usai diresmikan oleh Presiden Jokowi, Whoosh bisa langsung digunakan oleh masyarakat.

"Iya (diresmikan) sama Pak Presiden, langsung berbayar. Insyallah tanggal 2," urai Budi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175708/whoosh-DxAb_large.png
Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171001/kereta_cepat_whoosh-LjGO_large.jpg
Pembangunan Akses Jalan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Rampung, Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170104/erick_thohir-DQAC_large.jpg
Selesaikan Utang Whoosh ke China, Erick Thohir: Negosiasi Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165224/layangan_nyangkut_pada_jalur_kereta_cepat-Upev_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Kembali Terhenti Akibat Layangan Nyangkut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165166/kereta_cepat-aZfg_large.jpg
5 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165159/kereta_cepat-W1ol_large.jpg
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh, KCIC Harus Bayar Bunga hingga Rp2 Triliun per Tahun ke China
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement