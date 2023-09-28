Diresmikan 2 Oktober, Menko Luhut: Presiden Jokowi Ajak Xi Jinping Naik Kereta Whoosh

JAKARTA - Presiden Jokowi akan meresmikan Kereta Cepat Whoosh pada 2 Oktober 2023. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi akan mengajak para pimpinan lembaga tinggi negara untuk mencoba proyek anyar tersebut.

"Tanggal 2 mungkin Presiden akan melakukan soft launching dengan membawa para pimpinan lembaga tinggi negara untuk mencoba," ujarnya ketika ditemui di acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Luhut juga menambahkan, nantinya pemerintah akan memberikan diskon secara bertahap terkait karcis moda transportasi yang dinamakan Whoosh tersebut.

"Tapi nanti ada waktunya kembali normal. Karena Presiden memerintahkan kita mengintegrasikan sistem transportasi kita sehingga nanti akan ada satu karcis naik ke semua jurusan. Launchingnya akan dilakukan bersama Presiden Xi Jinping pada waktunya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, usai diresmikan oleh Presiden Jokowi, Whoosh bisa langsung digunakan oleh masyarakat.

"Iya (diresmikan) sama Pak Presiden, langsung berbayar. Insyallah tanggal 2," urai Budi.