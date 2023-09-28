Segini Besaran Gaji Host Live TikTok

JAKARTA - Segini besaran gaji host live Tiktok yang ternyata sangat tinggi. Dalam laman pencarian kerja, beberapa perusahaan menampilkan gaji host live Tiktok bagi calon pelamar kerja.

Adapun, gaji host live Tiktok bisa mencapai Rp10 juta perbulan bahkan ada setiap minggu sekali. Dengan gaji yang cukup besar membuat pekerjaan host live ini banyak diminati para pelamar.

Selain itu besaran gaji host live Tiktok belum mencakup bonus yang diberikan perusahaan jika mendapatkan jumlah penonton. Untuk itu pekerjaan host live banyak dicari dan banyak merekrut pekerja.

Sebagai informasi, host live streaming pun bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, terlebih jika memiliki pengikut yang banyak.

Sementara itu, pemberian gaji oleh host dari setiap management atau perusahaan berbeda-beda, ada yang diberi penghasilan sesuai jam, ada pula yang dibayar jika produk laris terjual.