Daftar Lengkap Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 hingga Tunjangannya

JAKARTA - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2026 hingga tunjangannya. PPPK paruh waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel dan tidak penuh waktu.

Gaji PPPK paruh waktu 2026 diatur secara resmi dalam diktum ke-19 hingga ke-21 Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan tersebut menyebutkan bahwa:

- Upah minimum yang diterima paling sedikit sama dengan besaran yang sebelumnya diterima sebagai pegawai non-ASN, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing.

- Sumber pendanaannya berasal dari belanja selain belanja pegawai.

Jika mengikuti UMP/UMK wilayah penempatan, maka daerah dengan kisaran gaji PPPK paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta dengan UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dari sebelumnya Rp5.396.760. Sedangkan terendah adalah Jawa Barat dengan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601.

Skema pembayaran PPPK paruh waktu tahun 2026 memberikan kepastian status dan hak bagi tenaga non-ASN, dengan gaji dan tunjangan yang proporsional serta perlindungan sosial yang memadai. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih formal dan berkeadilan.

Gaji PPPK Paruh Waktu di Setiap Provinsi

Dengan demikian, gaji pokok PPPK Paruh Waktu sangat bergantung pada lokasi penempatan. Sebagai gambaran, berikut UMP 2026 di 38 provinsi:

UMP 2026 Pulau Sumatera

1. Aceh – Rp 3.932.552

2. Sumatera Utara – Rp 3.228.949

3. Sumatera Barat – Rp 3.182.955

4. Riau – Rp 3.780.495

5. Kepulauan Riau – Rp 3.879.520

6. Jambi – Rp 3.471.497

7. Sumatera Selatan - Rp 3.942.963

8. Bengkulu – Rp 2.827.250

9. Lampung – Rp 3.047.734

10. Kepulauan Bangka Belitung – Rp 4.035.000

UMP 2026 Pulau Jawa

11. DKI Jakarta – Rp 5.729.876

12. Jawa Barat – Rp 2.317.601

13. Jawa Tengah – Rp 2.327.386

14. DI Yogyakarta – Rp 2.417.495

15. Jawa Timur – Rp 2.446.880

16. Banten – Rp 3.100.881

UMP 2026 Pulau Bali, Nusa Tenggara

17. Bali – Rp 3.207.459

18. Nusa Tenggara Barat (NTB) – Rp 2.673.861

19. Nusa Tenggara Timur (NTT) – Rp 2.455.898

UMP 2026 Pulau Kalimantan

20. Kalimantan Barat – Rp 3.054.552

21. Kalimantan Tengah – Rp 3.686.138

22. Kalimantan Selatan – Rp 3.725.000

23. Kalimantan Timur – Rp 3.762.431

24. Kalimantan Utara – Rp 3.775.243

UMP 2026 Pulau Sulawesi

25. Sulawesi Utara – Rp 4.002.630

26. Sulawesi Tengah – Rp 3.179.565

27. Sulawesi Selatan – Rp 3.921.088

28. Sulawesi Tenggara – Rp 3.306.496

29. Sulawesi Barat – Rp 3.315.934

30. Gorontalo – Rp 3.405.144

UMP 2026 Maluku dan Papua

31. Maluku – Rp 3.334.490

32. Maluku Utara – Rp 3.510.240

33. Papua – Rp 4.436.283

34. Papua Pegunungan – Rp 4.508.714

35. Papua Tengah – Rp 4.285.848

36. Papua Selatan – Rp 4.508.100

37. Papua Barat – Rp 3.841.000

38. Papua Barat Daya – Rp 3.766.000