Apakah Uang Pensiunan PNS, TNI dan Polri 2026 Mengalami Kenaikan? Ini Faktanya

JAKARTA - Apakah uang pensiunan PNS, TNI dan Polri 2026 mengalami Kenaikan? Kepastian mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri pada 2026 masih menjadi perhatian semua pihak, khususnya penerima manfaat pensiun.

Berdasarkan pola kebijakan pemerintah dalam periode 2023 hingga 2025, gaji ke-13 pensiunan PNS diperkirakan cair pada Juni 2026.

Untuk 2026, pemerintah masih melakukan pengkajian berdasarkan kemampuan APBN.

Kebijakan gaji pensiunan 2026 masih diprediksi mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu PP Nomor 8 Tahun 2024.

Seperti diketahui, gaji pensiunan selalu dicairkan di tiap bulannya.

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia oleh PT Taspen (Persero) berupaya untuk mencairkannya tepat waktu, yakni pada tanggal 1 Januari 2026.