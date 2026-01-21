Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Uang Pensiunan PNS dari Taspen? Ini Rinciannya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |22:09 WIB
Berapa Uang Pensiunan PNS dari Taspen? Ini Rinciannya
Uang Pensiunan PNS dari Taspen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa uang pensiunan PNS dari Taspen? Kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada 2026 masih menjadi perhatian semua pihak, khususnya penerima manfaat pensiun. 

Gaji pensiun PNS merupakan salah satu hak yang diterima pegawai negeri setelah memasuki masa purna tugas, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. 

Pada 2024, pemerintah resmi menaikkan gaji pensiun PNS sebesar 12% melalui PP Nomor 8 Tahun 2024. 

Kebijakan ini mengatur penetapan pensiun pokok baru bagi pensiunan PNS, janda, duda serta yatim piatu, dan berlaku surut sejak 1 Januari 2024. 

Dengan aturan tersebut, para pensiunan mulai menerima gaji pensiun PNS yang sudah disesuaikan. 

Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan gaji PNS aktif dengan kenaikan 8%. 

Sejak 2025, muncul berbagai rumor yang menyebutkan bahwa gaji pensiun PNS akan kembali mengalami kenaikan. 

Taspen menegaskan bahwa pemerintah belum menerbitkan aturan kenaikan gaji pensiun PNS, sehingga besaran pensiun yang berlaku masih mengacu pada PP 8/2024 dengan kenaikan 12% yang telah diberlakukan sejak awal 2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194346/pppk-fQkK_large.jpeg
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PPPK Kemenkumham 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194528//pns-zH7T_large.jpg
Cara Daftar dan Aktivasi ASN Digital 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193200//pns-eVzW_large.jpg
5 Fakta Penting Gaji PNS 2026, Purbaya Masih Tunggu Triwulan I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193049//pns-pjcM_large.jpg
4 Fakta Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193005//purbaya-uTC6_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS Diputuskan Kuartal II-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192998//purbaya-lpAj_large.jpg
Gaji PNS 2026 Naik? Purbaya: Tunggu Satu Triwulan untuk Lihat Arah Ekonomi Kita
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement