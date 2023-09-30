Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Biaya Layanan Pinjol Tidak Masuk Akal, OJK Wajib Atur

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:11 WIB
4 Fakta Biaya Layanan Pinjol Tidak Masuk Akal, OJK Wajib Atur
Biaya layanan pinjol dinilai terlalu tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Biaya layanan Pinjaman Online (Pinjol) menjadi sorotan lantaran dianggap terlalu tinggi. Baru-baru ini pinjol menjadi perbincangan setelah salah satu nasabah dari AdaKami bunuh diri usah diteror debt collector (dc).

Kasus ini viral di jagat maya setelah pemilik akun Twitter atau X menceritakan kronologi terduga korban meminjam dana kepada AdaKami senilai Rp9,4 juta. Namun, korban harus mengembalikan uang sebanyak Rp18 juta hingga Rp19 juta imbas tingginya bunga dan biaya administrasi.

Oknum dc terus membombardir melalui telepon kantor korban yang bekerja sebagai honorer di salah satu instansi pemerintahan. Hal ini terus terjadi hingga korban memutuskan bunuh diri sebab tak sanggup menahan teror dari dc tersebut.

Jika bicara biaya bunga pinjol yang tinggi, pasti ada sebabnya. Berikut ini telah dilansir dari berbagai sumber sebab biaya layanan pinjol tidak masuk akal, Sabtu, (30/9/2023).

1. Cepat Cair

Pencairan dana pinjol tidak membutuhkan waktu berhari-hari. Tak butuh waktu sehari bahkan hitungan jam dana yang dibutuhkan akan segera cair. Hal ini sangat membantu calon peminjam yang terdesak dan membutuhkan dana cepat. Sedangkan, jika mengajukan peminjaman melalui bank akan memakan waktu yang cukup lama serta prosedur yang cukup panjang dan terbilang sulit jika tidak memenuhi kriteria bank tersebut.

2. Mudah Caranya

Seperti yang kita ketahui bahwa peminjaman melalui pinjol ini sangatlah mudah, hanya menggunakan KTP dan mendaftar secara online serta tidak perlu adanya melampirkan slip gaji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement