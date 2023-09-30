4 Fakta Biaya Layanan Pinjol Tidak Masuk Akal, OJK Wajib Atur

JAKARTA – Biaya layanan Pinjaman Online (Pinjol) menjadi sorotan lantaran dianggap terlalu tinggi. Baru-baru ini pinjol menjadi perbincangan setelah salah satu nasabah dari AdaKami bunuh diri usah diteror debt collector (dc).

Kasus ini viral di jagat maya setelah pemilik akun Twitter atau X menceritakan kronologi terduga korban meminjam dana kepada AdaKami senilai Rp9,4 juta. Namun, korban harus mengembalikan uang sebanyak Rp18 juta hingga Rp19 juta imbas tingginya bunga dan biaya administrasi.

Oknum dc terus membombardir melalui telepon kantor korban yang bekerja sebagai honorer di salah satu instansi pemerintahan. Hal ini terus terjadi hingga korban memutuskan bunuh diri sebab tak sanggup menahan teror dari dc tersebut.

Jika bicara biaya bunga pinjol yang tinggi, pasti ada sebabnya. Berikut ini telah dilansir dari berbagai sumber sebab biaya layanan pinjol tidak masuk akal, Sabtu, (30/9/2023).

1. Cepat Cair

Pencairan dana pinjol tidak membutuhkan waktu berhari-hari. Tak butuh waktu sehari bahkan hitungan jam dana yang dibutuhkan akan segera cair. Hal ini sangat membantu calon peminjam yang terdesak dan membutuhkan dana cepat. Sedangkan, jika mengajukan peminjaman melalui bank akan memakan waktu yang cukup lama serta prosedur yang cukup panjang dan terbilang sulit jika tidak memenuhi kriteria bank tersebut.

2. Mudah Caranya

Seperti yang kita ketahui bahwa peminjaman melalui pinjol ini sangatlah mudah, hanya menggunakan KTP dan mendaftar secara online serta tidak perlu adanya melampirkan slip gaji.