HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres Larang Impor Baja untuk Penuhi Kebutuhan Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:16 WIB
Wapres Larang Impor Baja untuk Penuhi Kebutuhan Nasional
Wapres Larang Impor Baja. (Foto: Okezone.com/Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menegaskan tidak impor baja untuk memenuhi pasokan kebutuhan nasional. Meskipun ada peningkatan permintaan baja untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Wapres, industri baja berperan vital dalam menyokong pertumbuhan sebuah negara.

“Industri baja esensial bagi pengembangan banyak industri penting lainnya, seperti energi, konstruksi, otomotif dan transportasi, serta infrastruktur,” ungkap Wapres dikutip, Sabtu (30/9/2023).

Lebih lanjut, pada 2050, penggunaan baja nasional dan global diperkirakan meningkat sekitar 20 persen untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang juga bertambah banyak.

“Kebutuhan baja nasional juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sama dengan kebutuhan baja di tingkat global yang terus meningkat,” tutur Wapres.

Sementara di Indonesia, industri baja adalah pendukung utama pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan strategis yang meliputi pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, pembangkit listrik, kilang minyak, dan termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Dalam lima tahun terakhir kebutuhan baja nasional terus meningkat hingga lebih dari 40%,” terangnya.

Dengan demikian, Wapres pun meminta agar kapasitas produksi baja dalam negeri harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Jangan sampai kebutuhan yang besar ini dipenuhi dari impor,” pungkasnya.

Peresmian Pabrik Baja

Sementara itu, Maruf Amin meresmikan pabrik baja bernama PT. Lautan Baja Indonesia, di Kawasan Industri Balajara Mas Nomor 8, Jl. Raya Serang Km. 24, Desa Telagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.

Wapres pun mendorong industri baja nasional lebih mandiri. Apalagi, industri baja adalah pendukung utama pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang. Pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, pembangkit listrik, kilang minyak, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Oleh karena itu, kapasitas produksi baja dalam negeri harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Jangan sampai kebutuhan yang besar ini dipenuhi dari impor,” tutur Wapres.

