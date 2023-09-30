Advertisement
HOT ISSUE

Perluas Pasar UMKM Perikanan, KKP Gandeng KAI

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |09:26 WIB
Perluas Pasar UMKM Perikanan, KKP Gandeng KAI
Cara KKP Perluas Pasar UMKM Perikanan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam rangka memperluas akses pasar UMKM perikanan. Di mana di di Pintu Kedatangan Stasiun Gambir Jakarta kini tersedia gerai untuk UMKM perikanan.

"Ulammart ini bagian dari fasilitasi akses pemasaran dalam negeri untuk UMKM perikanan yang dengan segala keterbatasannya memerlukan uluran tangan pemerintah, bimbingan dan pendampingan," ujar Dirjen PDSPKP, Budi Sulistiyo, Jumat (29/9/2023).

Nantinya gerai ini akan membuka peluang kerjasama dan bisnis bagi semua pihak. Bahkan gerai serupa bisa direplikasi di stasiun-stasiun besar dan potensial guna menjadi hub pemasaran produk perikanan yang mewadahi seluruh UMKM nusantara.

Ulammart pun menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemasaran hasil perikanan. Budi menilai ketersediaan sarana pemasaran memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya mendistribusikan hasil perikanan ke masyarakat dengan mutu yang tetap terjaga, meningkatkan pendapatan pemasar ikan dan  mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Saat ini, jumlah produk yang terdaftar di gerai Ulammart sebanyak 150 jenis produk yang berasal dari 50 UMKM dan dari 30 Kabupaten/kota 8 provinsi. Semua produk tersebut sudah dijamin standart mutu dan keamanan produknya.

"Kami tetap membuka kesempatan bagi yang belum masuk, bukan hanya pangan tapi juga kerajinan dan tentunya harga bersaing," urainya.

