5 Jembatan yang Jadi Ikon Kota di Indonesia

JAKARTA - Lima jembatan ini memiliki keindahan, baik alam sekitar dan bentuk bentangannya. Selain berfungsi untuk memudahkan aktivitas masyarakat setempat, sejumlah jembatan ini juga menjadi ikon bagi sebuah kota.

Melansir dari Instagram resmi @pupr_binamarga, jembatan dibangun untuk menghubungkan antar wilayah. Lima jembatan ini dibangun dengan desain menarik, antara lain:

1. Jembatan Suramadu

Jembatan Suramdau adalah jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Jawa dan Madura. Pada malam hari, jembatan ikonik ini terlihat lebih memesona karena adanya lampu warna-warni yang menghiasi sepanjang jembatan. Dikutip dari berbagai sumber, Jembatan Suramadu memiliki panjang 5.438 meter

2. Jembatan Kelok 9

Jembatan Kelok 9 berada di Sumatera Barat. Jembatan ini unik karena memiliki jalur yang berkelok menyusuri dua dinding bukit terjal, menyeberangi bukit sebanyak enam kali.

3. Jembatan Youtefa

Jembatan Youtefa berada di atas Teluk Youtefa, Papua. Jembatan ini membentang sepanjang 732 meter dan berwarna merah. Para pengendara yang melewati jembatan akan dimanjakan dengan pemandangan indah di sekitar jembatan ini.