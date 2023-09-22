Mengenal Jembatan 7 Wali-Wali di Merauke, Ini Sejarahnya

JAKARTA - Mengenal jembatan Maro atau tujuh Wali-Wali (TWW) di Merauke. Di mana jembatan itu diresmikan pada tahun 1997.

Kini jembatan tersebut tetap menjadi salah satu simbol penting di kawasan Merauke.

BACA JUGA:

Dari foto yang diunggah di akun resmi Instagram pupr_binamarga Jumat, (22/9/2023), terlihat kokohnya jembatan ini melintasi Sungai Maro sambil menyuguhkan pemandangan indah.

Jembatan TWW pertama kali diresmikan pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto.

BACA JUGA:

Dengan panjang mencapai 560 meter dan lebar 6 meter, jembatan ini bukan hanya strukturnya megah, tetapi juga ikonik bagi Kota Merauke.

Fungsinya sebagai akses penghubung distrik dan berbagai kampung di Kabupaten Merauke sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.