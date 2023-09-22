JAKARTA - Mengenal jembatan Maro atau tujuh Wali-Wali (TWW) di Merauke. Di mana jembatan itu diresmikan pada tahun 1997.
Kini jembatan tersebut tetap menjadi salah satu simbol penting di kawasan Merauke.
Dari foto yang diunggah di akun resmi Instagram pupr_binamarga Jumat, (22/9/2023), terlihat kokohnya jembatan ini melintasi Sungai Maro sambil menyuguhkan pemandangan indah.
Jembatan TWW pertama kali diresmikan pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto.
Dengan panjang mencapai 560 meter dan lebar 6 meter, jembatan ini bukan hanya strukturnya megah, tetapi juga ikonik bagi Kota Merauke.
Fungsinya sebagai akses penghubung distrik dan berbagai kampung di Kabupaten Merauke sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.