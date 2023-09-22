Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mengenal Jembatan 7 Wali-Wali di Merauke, Ini Sejarahnya

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |21:03 WIB
Mengenal Jembatan 7 Wali-Wali di Merauke, Ini Sejarahnya
Mengenal Jembatan TWW. (Foto: PUPR)
A
A
A

 

JAKARTA - Mengenal jembatan Maro atau tujuh Wali-Wali (TWW) di Merauke. Di mana jembatan itu diresmikan pada tahun 1997.

Kini jembatan tersebut tetap menjadi salah satu simbol penting di kawasan Merauke.

 BACA JUGA:

Dari foto yang diunggah di akun resmi Instagram pupr_binamarga Jumat, (22/9/2023), terlihat kokohnya jembatan ini melintasi Sungai Maro sambil menyuguhkan pemandangan indah.

Jembatan TWW pertama kali diresmikan pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto.

 BACA JUGA:

Dengan panjang mencapai 560 meter dan lebar 6 meter, jembatan ini bukan hanya strukturnya megah, tetapi juga ikonik bagi Kota Merauke.

Fungsinya sebagai akses penghubung distrik dan berbagai kampung di Kabupaten Merauke sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/470/3009710/ini-dia-jembatan-rakit-pertama-di-indonesia-bisa-tahan-bobot-2-400-ton-oljegKei8G.jpg
Ini Dia Jembatan Rakit Pertama di Indonesia, Bisa Tahan Bobot 2.400 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/320/2951629/rentan-runtuh-jokowi-resmikan-3-jembatan-pengganti-jembatan-callender-hamilton-di-banten-qlNJmXZR06.jpg
Rentan Runtuh, Jokowi Resmikan 3 Jembatan Pengganti Jembatan Callender Hamilton di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947960/ternyata-ini-jembatan-tertua-di-indonesia-berusia-395-tahun-kZAHLYmsEL.jpg
Ini Jembatan Tertua di Indonesia, Berusia 395 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/470/2942754/4-fakta-jembatan-otista-bogor-dari-macet-konstruksi-hingga-sejarahnya-OKBaXhLAuT.jpg
4 Fakta Jembatan Otista Bogor dari Macet, Konstruksi hingga Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/470/2941575/jembatan-otista-diresmikan-jokowi-kota-bogor-bebas-macet-0hUDpc69yz.jpg
Jembatan Otista Diresmikan Jokowi, Kota Bogor Bebas Macet?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/320/2941336/diresmikan-jokowi-perbaikan-jembatan-otista-kota-bogor-capai-rp50-miliar-neOWVxCRsH.jpg
Diresmikan Jokowi, Perbaikan Jembatan Otista Kota Bogor Capai Rp50 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement