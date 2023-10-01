Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina dan LKPP Teken Kerja Sama Terapkan Aplikasi E-Katalog

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |12:49 WIB
Pertamina dan LKPP Teken Kerja Sama Terapkan Aplikasi E-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi memberikan sambutan di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Katalog LKPP di Pertamina Persero. (Foto: dok. Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengimplementasikan Aplikasi E-Katalog. Pertamina melalui Fungsi Procurement Direktorat Penunjang Bisnis secara resmi melakukan penandatangan kerja sama Aplikasi E-Katalog dengan LKPP pada Jumat, 29 September 2023.

Hadir dalam penandatangan ini Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran pejabat LKPP.

Implementasi Aplikasi E-Katalog merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung transformasi digital dan transparansi dalam seluruh proses bisnis di Pertamina Group. E-Katalog memiliki beberapa keunggulan antara lain transparansi dan proses pembelian yang lebih cepat, serta memberikan kemudahan bagi vendor dalam menawarkan produknya sehingga diharapkan harga pembelian menjadi lebih kompetitif.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan Pertamina merupakan BUMN pertama yang akan melakukan implementasi Aplikasi E-Katalog LKPP. Metode pengadaan seperti ini merupakan aspek yang sangat penting untuk upaya efisiensi Perusahaan dan memiliki potensi yang sangat besar.

“Angka ini besar, terlebih lagi jika kita membicarakan Opex dan Capex. Upaya efisiensi yang telah kami lakukan sangatlah signifikan. Kami percaya bahwa langkah ini adalah yang terbaik,” ujar Nicke.

Direktur Utama Pertamina Persero Nicke Widyawati memberikan sambutan diacara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Katalog Elektronik LKPP di Pertamina Persero, pada Jumat (29/9). (Foto: dok. Pertamina)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/13/3176693//cosplay_expo_2025-JrPw_large.jpg
Cosplay Expo 2025 Siap Gebrak GBK, Ada Cosplayer Internasional dan Penampilan Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176670//pgn_stevie_awards-Wy7m_large.jpeg
PGN Group Raih Tujuh Penghargaan Stevie Awards 2025, Tegaskan Reputasi di Kancah Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176642//pertamina-tYd0_large.jpg
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/12/3176629//shopee_jagoan_umkm_juri_tamu-4UTF_large.png
Keseruan Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Episode 3, Persaingan Makin Sengit dan Penuh Ide Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/2/3176474//crystalin_runxperience_2025-JyON_large.jpeg
Crystalin RunXperience 2025 Sukses Gandeng Lebih Dari 8.000 Pelari, Hadirkan Pengalaman Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176443//huawei_pura_80-VERG_large.jpg
HUAWEI Pura 80 Varian Basic Level Pro Bawa Kamera True-to-Life dengan Desain Stylish
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement