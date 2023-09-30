JAKARTA - Harga BBM PT Pertamina (Persero) di akhir bulan ini. Di mana perseroan telah menaikan harga BBM mulai 1 September 2023.
Kenaikan harga BBM Pertamina ini untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.
Harga BBM Pertamax naik Rp900 menjadi Rp13.300 per liter dari sebelumnya Rp12.400 per liter per liter untuk wilayah Jabodetabek. Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp1.500 menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp14.400 per liter untuk wilayah Jabodetabek.
Harga BBM Pertamina Dex naik Rp2.550 menjadi Rp 16.900 per liter dari sebelumnya Rp14.350 per liter untuk wilayah Jabodetabek. Harga BBM Dexlite juga naik Rp2.400 menjadi Rp16.350 per liter dari sebelumnya Rp13.950 per liter untuk wilayah Jabodetabek.
Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan Pertamina BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, Pertamax tetap Rp 12.400 per liter untuk wilayah Jabotabek dan Pertamina BioSolar di angka Rp 6.800 per liter.
Penting diketahui, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi
Berikut daftar harga BBM Pertamina di SPBU se-Indonesia selengkapnya dilansir dari MyPertamina, Sabtu (30/9/2023).
Provinsi Aceh
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 13.300
- Harga Pertamax Turbo: Rp 15.900
- Harga Dexlite: Rp 16.350
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 16.900
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
- Harga Pertalite: Rp 12.200
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp -
- Harga Pertamax Turbo: -
- Harga Dexlite: Rp 14.800
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): -
Provinsi Sumatera Utara
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 12.800
- Harga Pertamax Turbo: Rp 13.600
- Harga Dexlite: Rp 14.800
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 17.250
Provinsi Sumatera Barat
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 12.800
- Harga Pertamax Turbo: Rp 13.600
- Harga Dexlite: Rp 14.800
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 17.250
Provinsi Riau
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 13.900
- Harga Pertamax Turbo: Rp 16.600
- Harga Dexlite: Rp 17.050
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 17.600
Provinsi Kepulauan Riau
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 13.900
- Harga Pertamax Turbo: Rp 16.600
- Harga Dexlite: Rp 17.050
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 17.600
Free Trade Zone (FTZ Batam)
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 12.700
- Harga Pertamax Turbo: Rp 15.000
- Harga Dexlite: Rp 15.500
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 16.000
Provinsi Jambi
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 12.800
- Harga Pertamax Turbo: Rp 13.600
- Harga Dexlite: Rp 14.800
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 17.250
Provinsi Bengkulu
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 13.900
- Harga Pertamax Turbo: Rp 16.600
- Harga Dexlite: Rp 17.050
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 17.600
Provinsi Sumatera Selatan
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 12.800
- Harga Pertamax Turbo: Rp 13.600
- Harga Dexlite: Rp 14.800
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 17.250
Provinsi Bangka-Belitung
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 12.800
- Harga Pertamax Turbo: Rp 13.600
- Harga Dexlite: Rp14.800
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp17.250
Provinsi Lampung
- Harga Pertalite: Rp10.000
- Harga Bio Solar: Rp6.800
- Harga Pertamax: Rp12.800
- Harga Pertamax Turbo: Rp13.600
- Harga Dexlite: Rp14.800
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp17.250