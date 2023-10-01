Irjen Kementan Ajak Pemerintah Desa Ikut Jaga Ketahanan Pangan

JAKARTA - Irjen Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu 27 September 2023 kemarin.

Rakorwas ini untuk mendorong sinergi menjaga ketahanan pangan di tengah krisis yang melanda dunia.

Menurut Jan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

"Perlunya kolaborasi stakeholder pertanian seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mampu bersama-sama menjaga dan memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan merata," ujarnya dikutip Minggu (1/10/2023).

Rakorwas di Pangkalpinang mengusung tema "Sinergi APIP dan APH Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.