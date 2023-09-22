Irjen Kementan Percepat Ketahanan Pangan Nasional, Begini Caranya

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Jan S. Maringka meluncurkan inisiatif yang luar biasa, dengan menggelar Dialog Jaga Pangan di Desa Pota Wangka, Manggarai Barat, NTT, Jumat 15 September 2023 kemarin.

Jan S. Maringka menyatakan kegiatan ini merupakan bagian integral dari program Kementrian Pertanian bertujuan untuk mempercepat pembangunan ketahanan pangan di Indonesia.

BACA JUGA: Kementan Berikan Layanan Informasi Terbaik Bagi Penyandang Disabilitas

"Tiga syarat utama untuk mencapai tujuan ini adalah ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan pangan. Untuk mencapai hal ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci," ujarnya dikutip Jumat (22/9/2023).

Dia menjelaskan salah satu hal yang membedakan acara ini adalah dukungan yang kuat dari Gereja Keuskupan Ruteng. Irjen Jan Maringka menyoroti peran penting gereja dalam mendukung petani-petani di daerah ini.

BACA JUGA: Mantan Mentan Amran Sulaiman Akui Keberanian Presiden Jokowi untuk Hilirisasi Nikel

Dia juga menambahkan hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan inklusi tokoh agama dan masyarakat dalam upaya memastikan program-program pertanian pemerintah berjalan dengan efektif dan merata.