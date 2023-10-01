Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Kesuksesan Program Lapak Ganjar Pranowo Tingkatkan Penjualan UMKM

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:38 WIB
Intip Kesuksesan Program Lapak Ganjar Pranowo Tingkatkan Penjualan UMKM
Calon Presiden Ganjar Pranowo Pro UMKM RI (Foto: Okezone)




JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) harus mampu memanfaatkan media sosial sebagai alat periklanan dan penjualan yang efektif. Hal ini dikarenakan omzet beberapa UKM meningkat signifikan berkat pemanfaatan media sosial.

Seperti, Kristanti Nareswari, pemilik Boyolali Setyo Handmade, mendapat banyak manfaat dari kampanye media sosial lapak Ganjar. Kerajinan limbah kertas koran hasil karyanya yang dipamerkan melalui akun media sosial Ganjar Pranowo berhasil meraih popularitas di kalangan masyarakat.

Dikenal tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di luar daerah, bahkan hingga luar Pulau Jawa. Hasilnya, pesanan produk daur ulang ini meningkat pesat. Bahkan, Kristanti dan suaminya harus bekerja lembur untuk memenuhi pesanan yang terus berdatangan.

Mereka bahkan harus bekerja hingga larut malam, terkadang hingga pukul dua pagi. Proses produksi produk antara lain meliputi pewarnaan malam hari. Mereka membagi waktunya antara proses menjemur sehari-hari dan aktivitas lainnya. Kristanti menambahkan, sebelum bergabung dengan lapak Ganjar, penjualan produk masih memprihatinkan.

Mereka hanya mampu menjual sekitar 10 karung sehari. Namun setelah dipasarkan melalui lapak Ganjar, penjualan tas berbahan limbah koran meningkat menjadi 15-20 kantong sehari.

