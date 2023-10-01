6 Langkah Inovatif Ganjar Pranowo untuk Majukan UMKM jika Terpilih Jadi Presiden

JAKARTA - Selama dua periode Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mencanangkan inovasi untuk mendorong perkembangan dan peningkatan UMKM di Jateng. Di mana kerja sama dengan perbankan dan swasta merupakan salah satu pendekatan dalam memajukan UKM dan pengembangan perekonomian nasional.

Berikut 6 inovasi yang diterapkan Ganjar untuk memajukan UKM, Minggu (1/10/2023):

1. Lapak Ganjar

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, membantu UMKM mempromosikan produknya secara gratis melalui akun Instagram @lapak_ganjar dengan lebih dari 48,7 ribu pengikut dan akun Instagram @ganjar_pranowo dengan lebih dari 5,6 juta pengikut. Program lapak ganjar dimulai pada tanggal 11 Juli 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Setiap minggunya produk UMKM yang diiklankan mempunyai tema yang berbeda-beda dan setiap hari Minggu produk UMKM tersebut diterbitkan ulang. Lebih dari 3365 UKM telah dipromosikan melalui program ini.

2. Pendampingan UMKM

Ganjar telah mengambil langkah untuk mendukung pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Dinas Koperasi dan UMKM melatih dan mendampingi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas usahanya.

Pelatihan dan pembinaan ini telah membantu UKM mengalami pertumbuhan signifikan melalui kerja sama dengan berbagai aktor, termasuk pasar dan lembaga CSR. Jumlah UKM yang didukung tumbuh pesat dan omzet serta aset mereka meningkat.