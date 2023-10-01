Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Langkah Inovatif Ganjar Pranowo untuk Majukan UMKM jika Terpilih Jadi Presiden

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:14 WIB
6 Langkah Inovatif Ganjar Pranowo untuk Majukan UMKM jika Terpilih Jadi Presiden
Calon Presiden Ganjar Pranowo Pro UMKM RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Selama dua periode Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mencanangkan inovasi untuk mendorong perkembangan dan peningkatan UMKM di Jateng. Di mana kerja sama dengan perbankan dan swasta merupakan salah satu pendekatan dalam memajukan UKM dan pengembangan perekonomian nasional.

Berikut 6 inovasi yang diterapkan Ganjar untuk memajukan UKM, Minggu (1/10/2023):

1. Lapak Ganjar

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, membantu UMKM mempromosikan produknya secara gratis melalui akun Instagram @lapak_ganjar dengan lebih dari 48,7 ribu pengikut dan akun Instagram @ganjar_pranowo dengan lebih dari 5,6 juta pengikut. Program lapak ganjar dimulai pada tanggal 11 Juli 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Setiap minggunya produk UMKM yang diiklankan mempunyai tema yang berbeda-beda dan setiap hari Minggu produk UMKM tersebut diterbitkan ulang. Lebih dari 3365 UKM telah dipromosikan melalui program ini.

2. Pendampingan UMKM

Ganjar telah mengambil langkah untuk mendukung pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Dinas Koperasi dan UMKM melatih dan mendampingi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas usahanya.

Pelatihan dan pembinaan ini telah membantu UKM mengalami pertumbuhan signifikan melalui kerja sama dengan berbagai aktor, termasuk pasar dan lembaga CSR. Jumlah UKM yang didukung tumbuh pesat dan omzet serta aset mereka meningkat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872/umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement