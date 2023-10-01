Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Truk ODOL Jadi Penyumbang Polusi Udara Terbesar hingga Bikin Negara Tekor Rp43 Triliun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:03 WIB
Truk ODOL Jadi Penyumbang Polusi Udara Terbesar hingga Bikin Negara Tekor Rp43 Triliun
Polusi Udara di Jabodebek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Truk ODOL (Over Dimension Over Loading) menjadi salah satu truk yang memiliki biaya sosial paling tinggi.

Hal yang memuat truk ini memiliki biaya sosial yang tinggi adalah karena karena kerusakan jalan, kecelakaan dan juga polusi udara yang diakibatkan.

Dilansir melalui akun Instagram Ditjen Perhubungan Darat @ditjen_hubdarat, Minggu (1/10/8/2023) truk odol yang menjadi penyumbang polusi udara terbesar.

“#MitraDarat, ternyata kerugian negara akibat truk ODOL mencapai Rp43 triliun dalam satu tahun karena truk ODOL (Over Dimension Overloading). Biaya sosial yang tinggi ini, di antaranya adalah karena kerusakan jalan, kecelakaan, dan juga polusi udara yang diakibatkan. Dikarenakan truk-truk tersebut mengkonsumsi bahan bakar yang lebih kotor, yaitu biosolar yang merupakan BBM kotor karena kadar sulfur yang tinggi”, mengutip caption di dalam unggahan Instagram.

Bahan bakar yang digunakan truk ODOL ini adalah biosolar dengan kadar sulfur yang tinggi, sehingga membuat mesin pada truk harus bekerja lebih keras yang mengakibatkan emisi meningkat.

Halaman:
1 2
