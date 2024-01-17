Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Siap-Siap Ada Aturan Baru

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:17 WIB
Luhut Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Siap-Siap Ada Aturan Baru
Luhut Atasi Polusi di Jabodetabek (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan langkah untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek.

Ada tiga skema mulai jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek dan menengah, cara mengatasi polusi udara Jabodetabek dapat dilakukan dengan perbaikan emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur di DKI Jakarta. Lalu, pengembangan angkutan umum dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Ini bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita harus cari kiat-kiat yang cepat," ujar Luhut pasca rapat koordinasi (rakor), Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, peningkatan kualitas udara di Jabodetabek membutuhkan dukungan seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Di mana, perencanaan dan implementasi atas program memerlukan koordinasi lintas sektor.

Luhut mencontohkan, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) menyediakan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI. Aksi ini ditargetkan dapat dilaksanakan pada kuartal II/2024. Lalu, secara bertahap menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6.

Kementerian BUMN juga mengkoordinasi pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB, seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan.

